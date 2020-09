Dopo l'annata al Siviglia, l'esterno ex Real Sergio Reguilon ha scelto l'avventura in Premier League dicendo sì al Tottenham. Ecco le sue parole al sito ufficiale: "Sono molto felice di essere qui. Mi piace molto la filosofia del club e dell'allenatore José Mourinho, queste sono le cose che mi hanno fatto venire voglia di venire qui. Ammiro la voglia di crescere e la visione del club e sono ansioso di crescere come giocatore. Il Tottenham ha giocatori di livello mondiale e un allenatore di livello mondiale. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare con lui il primo giorno. Penso di essere nel campionato più difficile del mondo. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura".