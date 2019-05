Christian Eriksen, trequartista del Tottenham, parla al sito ufficiale degli Spurs, tornando sul cammino in Champions League in vista della finale con il Liverpool: "Inter? L'azione del gol iniziò dalla destra, Sissoko la passò a Dele Alli e io ho pensato: 'tirerà o la passerà?'. Per fortuna mi ha visto dall'altra parte e mi ha passato il pallone. Sembrava che tutti fossero in campo, dovevo calciare alto per segnare. Ho avuto fortuna, ma è andata bene. Era il momento perfetto per segnare, probabilmente sarebbe stata l'ultima occasione ed era fondamentale ottenere quei 3 punti per mantenere il controllo delle nostre possibilità. Quel gol ha fatto la differenza".