Christian Eriksen è ormai un giocatore del Manchester United. Al Times, il danese ha parlato delle tre volte in cui in precedenza aveva rifiutato i Red Devils e dei rumors che lo volevano vicino al ritorno al Tottenham. "Non c'era nulla di vero, solo qualche chiacchierata. Non mi hanno mai fatto offerte questa estate e poi avevo già dato la mia parola allo United"