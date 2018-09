Il centrocampista del Tottenham Christian Eriksen presenta in conferenza stampa la sfida di Champions contro l'Inter: "E'il terzo anno di fila per noi, abbiamo sempre fatto bene e sarà un girone divertente. Il campionato olandese? Seguo ancora l'Ajax, ha iniziato bene con uno stile divertente. Il PSV, come loro, farà bene in Champions. Vecino dice che sono il migliore dei miei? Ci sono io e altri dieci giocatori, se vogliono concentrarsi su di me meglio, gli altri ne approfitteranno. Come sto? Ci alleniamo molto, giochiamo tantissime gare insieme: sappiamo cosa fare e non ci stanchiamo mai inutilmente. Il Mondiale ti mette alla prova, ma siamo pronti per giocare con intensità".