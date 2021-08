Nuno Espirito Santo, manager del Tottenham, parla in conferenza stampa, dopo l'amichevole con l'Arsenal, facendo un punto sul mercato, partendo da Harry Kane e arrivando a Lautaro Martinez: "Harry (Kane, ndr) è con noi. E' in quarantena al The Lodge ma è ha già fatto il suo primo giorno con l'equipe medica, ma è con noi. Parlerò con Harry il più presto possibile. Lautaro Martinez? Non parlerò di nessun giocatore. I parlerò solo dei miei giocatori, dei giocatori del Tottenham, nessun altro".