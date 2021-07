. Da diversi mesi, più precisamente da quell'Atalanta-Real Madrid di Champions League del 24 febbraio, si era capito cheal termine della stagione. L'acquisto, per 20 milioni di euro, di Juan Musso ne è stata un'ulteriore prova, i piani di Gian Piero Gasperini e della famiglia Percassi prevedevano un cambio anche in uno dei reparti più delicati di una squadra. Con diverse squadre che, nel frattempo, hanno messo gli occhi sul classe '95.Tra le più convinte, come anticipato da Calciomercato.com , il. Appena arrivato a Londra come nuovo dirigente degli Spurs, Fabio, che in Inghilterra ha passato buona parte della sua carriera, tra Academy del. Il suo passaggio in Premier League farebbe iniziare il processo di ringiovanimento e rinnovamento della rosa del club londinese, con il capitano Hugo Lloris che ha soltanto un altro anno di contratto e Joe Hart, il suo vice, che è in uscita.L'idea dell'ex direttore sportivo della Juventus è di prendere Gollini in. Una formula che ancora non convince l'. I contatti stanno andando avanti, con la voglia di trovare presto una soluzione che possa accontentare le tre parti in causa. In queste settimane altri club hanno bussato alla porta dell'Atalanta per Gollini, tra questi anche, che però non hanno presentato proposte convincenti per la Dea: il futuro di Gollorius è sempre più inglese.