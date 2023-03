In Inghilterra stanno già circolando i primi nomi per il post Conte sulla panchina del Tottenham. L’allenatore italiano ha detto più volte di avere nostalgia del suo Paese e soprattutto della famiglia, che non l’ha seguito in Inghilterra. Per questo a fine stagione - se non prima - le strade di Conte e degli Spurs possono separarsi. In questo caso, due candidati alla panchina del Tottenham sono Luis Enrique e Zinedine Zidane.