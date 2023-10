Il Tottenham vuole il prestito a gennaio al calciatore portoghese dell'Al-Ittihad, Jota. Il trasferimento del giocatore alla squadra della Saudi Pro League è stato un autentico flop, dato che l'attaccante non è nemmeno registrato per giocare nella lega e gli Spurs vogliono approfittarne per convincerlo ad approdare a Londra.