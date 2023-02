Il Tottenham, dopo il ritorno in panchina di Antonio Conte, sta pensando ai rinforzi per il prossimo anno. Il nome caldo per la difesa è quello di Marc Guehi. Il ventiduenne ivoriano naturalizzato inglese, ad oggi in forze al Crystal Palace, sarebbe il sostituto perfetto di Lenglet, il quale tornerà al Barcellona a fine stagione. La valutazione del difensore si aggira intorno ai cinquanta milioni di euro.