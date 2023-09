Il Tottenham può cambiare proprietà. Il presidente degli Spurs, Daniel Levy, ha ammesso a Bloomberg che prenderebbe in considerazione offerte serie per la società, nonostante non abbia "alcun reale interesse" a lasciare il club e abbia rifiutato offerte avanzate da potenziali investitori con sede in Asia, Medio Oriente e Stati Uniti.



Pur spiegando che "sul nostro tavolo non è stato messo nulla che ritenessimo fosse nell’interesse degli azionisti", Levy ha ammesso di essere aperto ad ascoltare approcci per investire nella società: "Non ho alcun reale interesse a lasciare il Tottenham, ma ho il dovere di considerare qualsiasi cosa qualcuno voglia proporre".



"Non è questione di me, ma di cosa è giusto per il club. Abbiamo 30.000 azionisti che possiedono circa il 13,5%. Gestiamo questo club come se fosse un’azienda pubblica. Se qualcuno vorrà fare proposte serie al consiglio del Tottenham, le valuteremo insieme ai nostri consiglieri. E se lo ritenessimo nell’interesse del club, saremmo aperti a qualsiasi cosa".