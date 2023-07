Il proprietario del Tottenham Joe Lewis è accusato negli Stati Uniti di “aver orchestrato uno sfacciato piano di insider trading”, a vantaggio di amici e amanti. L'86enne numero uno degli Spurs è accusato di utilizzare informazioni privilegiate per “fare regali ai suoi amici e alle sue amanti”:



“Sosteniamo che, per anni, Joe Lewis abbia abusato del suo accesso alle stanze del consiglio aziendale e abbia ripetutamente fornito informazioni privilegiate ai suoi partner romantici, ai suoi assistenti personali, ai suoi piloti privati e ai suoi amici”, dice il procuratore federale del distretto Sud di New York Damian Williams nel video-denuncia.



COSA RISCHIA - In particolare sono 19 le accuse, di cui 13 accuse di frode in titoli, ognuna delle quali comporta una pena massima di 20 anni di carcere; tre capi di imputazione per frode, ognuno dei quali comporta una pena massima di 25 anni di reclusione; e tre capi d’accusa di associazione a delinquere, ciascuno dei quali comporta una pena massima di cinque anni.