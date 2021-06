Secondo quanto riportato da talkSPORT, il Tottenham sarebbe intenzionato ad affidare la panchina a Nuno Espirito Santo. Dopo i rifiuti e i mancati accordi con vari profili, il tecnico portoghese sarebbe il preferito di Fabio Paratici. Gli Spurs sono alla ricerca di un profilo al quale affidare la panchina per molto tempo, per questo l'ex Wolverhampton non sarebbe gradito ad alcuni dirigenti, i quali preferirebbero uno tra Mauricio Pochettino del PSG, Brendan Rodgers del Leicester oppure Graham Potter del Brighton.