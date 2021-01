Il Tottenham non sbaglia e vola in finale di EFL Cup, la Coppa di Lega inglese: 2-0 al Brentford semifinale, Sissoko sblocca nel primo tempo e nella ripresa, dopo il pareggio di Toney annullato dal VAR per fuorigioco, è Son a chiudere i conti. Gli Spurs di Mourinho attendono ora la vincente del derby di Manchester, City e United si giocano l'altra semifinale.



Tottenham-Brentford 2-0

12' Sissoko (T), 70' Son (T).