Ansia in casa Tottenham per Harry Kane, che ha rimediato un problema alla caviglia siviglia dopo un contrasto con Phil Jones e il timore è che abbia riportato danni ai legamenti. Il tecnico degli Spurs Mauricio Pochettino conferma le paure dopo la sfida con il Manchester United: "Non c'era intenzione di far male, ma era un brutto intervento e gli si è girata la caviglia. Dobbiamo valutare il problema e siamo preoccupati: perderemo già Son per la Coppa d'Asia, se l'infortunio di Harry è serio sarà dura per noi".