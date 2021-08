Harry Kane ancora fuori dal Tottenham. L'attaccante inglese partirà dalla panchina per la sfida contro il Wolverhampton per la quale Espirito Santo lancia dal primo minuto Lucas Moura, Bergwijn e Son. Non è escluso che Kane entri a gara in corso, per quello che sarebbe il suo debutto nella nuova stagione. L'esclusione dalla formazione titolare però continua ad alimentare le voci di mercato, con il City che segue da vicino la situazione e valuta se affondare il colpo.