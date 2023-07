Il futuro di Harry Kane rimane in bilico. Il centravanti inglese del Tottenham è corteggiato dal Bayern Monaco che spera di portarlo in Bundesliga entro la fine del mercato. Intanto, come riportato dal Telegraph, il proprietario degli Spurs Joe Lewis fa sapere che se Kane non è intenzionato a rinnovare (il suo contratto scadrà nel 2024), allora verrà venduto per evitare di perderlo a zero.