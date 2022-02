Esordio vincente in casa Tottenham per Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur: gli Spurs hanno battuto il Brighton per 3-1 in FA Cup, e lo svedese ha parlato dopo la partita, dedicando un pensiero ad Andrea Pirlo, suo allenatore nella scorsa stagione alla Juventus.



MENTORE - “E' un allenatore fantastico e un ragazzo fantastico. Alla Juve parlavo con lui quasi ogni giorno e mi ha sempre spiegato di come posso cercare i passaggi senza mostrare agli avversari dove giocherò la palla. Ed è esattamente ciò che spero di aiuterà ad assistere Harry ancora di più in futuro”.



KANE - “E' incredibile. Ciò che mi ha colpito è stata la sua tecnica, il modo in cui ferma palla e in cui fa i cambi di campo con entrambi i piedi. È davvero incredibile e so che quando ha palla io devo correre perché mi troverà”.