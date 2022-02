Dejan Kulusevski ha trovato il gol all'esordio da titolare col Tottenham, in una gara importante come quella contro la capolista Manchester City: ecco le sue parole dopo il match.



“Ho sofferto tanto in questi mesi, non ero tranquillo, oggi è stato un esordio da titolare perfetto. Ho capito le cose, ho trovato le misure. Conte? Bellissimo, vuole solo vincere e se non vince non è contento. I giocatori della Juve? Voglio a tutti molto bene”