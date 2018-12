Fernando Llorente, attaccante spagnolo ex Juventus, può dire addio al Tottenham a gennaio. La punta classe '85 non ha infatti spazio nelle rotazioni di Pochettino e vuole lasciare Londra. Secondo il Daily Star, il giocatore ha già un accordo di massima per trasferirsi al Galatasaray, ma prima dovrà riuscire ad ottenere lo svincolo dal Tottenham.