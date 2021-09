In Inghilterra raccontato di alcuni problemi tra Fabio Paratici e lo spogliatoio del Tottenham. Secondo quanto riporta il Sun infatti alcuni giocatori sarebbero scontenti della presenza dell'ex dirigente della Juventus e dei suoi collaboratori dietro la panchina durante le partite in casa. A costringere Paratici ad assistere alle gare a bordo campo però sono le norme anti-Covid, secondo le quali sia lui che gli altri dirigenti, devono rimanere in panchina vicino a staff tecnico e giocatori così da tenere tutti nella stessa zona.



LE NUOVE DIRETTIVE - Se i numeri della pandemia dovessero abbassarsi le indicazioni potrebbero cambiare già dal mese prossimo, con Paratici e gli altri dirigenti che avrebbero l'ok per salire in tribuna e vedere le partite seduti sui seggiolini del New White Hart Lane.