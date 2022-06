Secondo quanto riferisce Marca, il Tottenham è ad un passo dal difensore del Barcellona Clement Lenglet. Il calciatore francese, accostato pure alla Roma, ha comunicato ai blaugrana il suo desiderio di trasferirsi in Inghilterra e il tecnico degli Spurs Antonio Conte ha già espresso il suo gradimento. I club sono al lavoro in queste ore per definire la formula del trasferimento, visto che il Barcellona preferirebbe una cessione a titolo definitivo, mentre il Tottenham mette sul piatto un prestito con diritto di riscatto.