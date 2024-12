Tottenham-Liverpool LIVE 0-1: Luis Diaz sblocca il risultato di testa

Getty Images

Nel 17esimo turno di Premier League,, tallonati in classifica dal Chelsea nonostante le due partite in più giocate dagli uomini di Maresca,, quando superarono il Manchester City per 2-0, dopo quella data due pareggi contro Newcastle e Fulham., arrivato con un netto 5-0 in casa del Southampton.

- Ci prova ancora Luis Diaz, questa volta da fuori area: Forster blocca il pallone a terra tuffandosi sulla propria destra.- Grande inserimento di Luis Diaz su cross di Alexander-Arnold da destra: Liverpool in vantaggio.- Grande occasione ancora una volta per Salah, che sfugge a Spence e centra in pieno la traversa della porta difesa da Forster.- Primo tentativo del Tottenham, con Sarr, ma la conclusione finisce lontano dallo specchio della porta.- Ci prova anche Gakpo dalla distanza, ma il suo tentativo finisce alto.- Doppia occasione per i Reds: Forster respinge una conclusione di Salah su suggerimento di Alexander-Arnold, sulla respinta ci prova Szoboszlai ma è attento Gray.

- Ci prova anche Luis Diaz da fuori area, senza però impensierire il portiere del Tottenham: conclusione che si spegne sul fondo.- Errore di Forster che con i piedi regala il pallone a Salah, che però non inquadra lo specchio della porta.TOTTENHAM-LIVERPOOL 0-123' L. DIAZ (L): Forster; Porro, Dragusin, Gray, Spence; Matar Sarr, Bissouma; Kulusevski, Maddison, Son; Solanke. All. Postecoglou: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Gakpo, Luis Díaz. All. Slot.

: Sam Barrott: Paul Tierney