Il Tottenham ha battuto il Liverpool 2-1 in modo rocambolesco e approfittando di un autogol in extremis. La gara però è proseguita dopo il triplice fischio finale grazie a uno scambio infuocato sui social tra Romero e Mac Allister. Connazionali e campioni del mondo, i due hanno messo da parte la loro amicizia e si sono accusati a vicenda su Instagram.



Il difensore ha festeggiando scrivendo: "Questa squadra ha un grande spirito, un grande cuore. sempre così, tutti insieme". Ma tra i primi a commentare c'è proprio il centrocampista che ha accusato: "Normale quando giochi in 12". Il giocatore del Liverpool ha fatto riferimento al gol, regolare, annullato a Diaz. Romero quindi ha continuato: "Vai a piangere a casa".