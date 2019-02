L’attaccante spagnolo Fernando Llorente di proprietà del Tottenham andrà in scadenza a giugno, ma come afferma nell'intervista rilasciata al The Indipendent, non vorrebbe lasciare il club inglese poiché si trova molto bene e non ha mai pensato di partire. L’attaccante ex-juve con queste dichiarazioni spegne le numerose voci che parlano di un suo possibile ritorno all’Athletic Bilbao.