Hugo Lloris, portiere e capitano del Tottenham, ha parlato in mixed zone al termine della partita pareggiata per 2-2 con il Manchester City: "Il gol annullato? Sinceramente pensavo fosse gol, il City è stato sfortunato. Chiunque può avere una diversa interpretazione del momento. Ma siamo molto soddisfatti del punto. Ho guardato sullo schermo e ho capito che c'era un fallo di mano, buono per noi e sfortunato per il City, ma ci sono ancora tante gare da giocare. Per ora non ci resta che goderci il momento".