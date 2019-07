Come riporta il Sun, si avvicina il passaggio di Giovani Lo Celso al Tottenham. La società inglese è infatti pronta a staccare un assegno di 50 milioni di euro per convincere il Real Betis a privarsi del centrocampista argentino classe 1996. Gli spagnoli, precauzionalmente, non hanno convocato il giocatore per la tourné estiva.