Lo Celso, acquisto last minute del Tottenham, ha parlato della sua nuova avventura: ''E' un club grande, con storia, sono qui per il progetto ed è per questo che ho scelto questo club. Essere finalista di Champions è importante: sono felice, per ogni giocatore è un sogno giocare in Premier League, soprattutto in squadre così. Sono pronto per dare tutto. So bene dell'importanza di Pochettino del club: sono qui anche per lui, avere uno dei migliori tecnici del mondo non è certo un fattore di poco conto''.