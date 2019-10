Diverse le questioni che al Tottenham stanno tenendo banco in queste settimane: dalla panchina traballante di Mauricio Pochettino ai molti contratti in scadenza a giugno fino ai casi di calciatori che vorrebbero lasciare Londra. A ESPN Brasile, Lucas Moura ha rilasciato parole rassicuranti in tal senso: "L'atmosfera nello spogliatoio è buona e il gruppo è unito. Per quanto riguarda il mercato è difficile rispondere. Nello spogliatoio non è trapelato nulla e nessuno ha espresso il desiderio di andarsene dagli Spurs".