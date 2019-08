Lucas Moura, attaccante del Tottenham, ha parlato al sito ufficiale degli Spurs della partita di domani contro l'Inter: "Mi mancava giocare nel nostro stadio. Sono così entusiasta di giocarci ancora, di giocare bene, di segnare, di rendere felici i nostri tifosi. Questo è il nostro obiettivo, sono sicuro che possiamo farcela. Domani abbiamo quest'ultimo test con l'Inter prima dell'inizio della stagione. Sarà dura, sarà una partita utile per prepararsi al meglio. Non vedo l'ora. Spero che potremo fare una bella gara nel nostro stadio e fare una buona prestazione per i tifosi".