La Champions League al massimo della propria espressione, si dice, si può iniziare a vedere soltanto dai quarti di finale. Eè probabilmente l'accoppiamento più interessante dell'intero tabellone. Un derby inglese fra due squadre che stanno vivendo un momento di forma differente, con i Citizens diche non perdono dal 29 gennaio (da allora nei 90 minuti solo vittorie e 1 pareggio nella finale poi vinta di Coppa del Re) e gli Spurs diimbattuti nel nuovo stadio inaugurato durante l'ultima giornata di Premier, ma con 5 gare senza vittorie (e 4 sconfitte) nelle precedenti sfide., mentre è la 157ª sfida tra le due squadre in tutte le competizioni. Il Manchester City ha vinto 11 degli ultimi 16 match contro gli Spurs (un pareggio e quattro sconfitte). Gli Spurs non affrontano un avversario inglese in una competizione europea dall’aprile 1973, quando incontrarono il Liverpool che li eliminò nella semifinale di Coppa Uefa. Gli Spurs affronteranno solo il loro secondo quarto di finale di Champions League, dopo aver perso con un punteggio aggregato di 5-0 quello contro il Real Madrid nel 2010/11. L’attaccante del Tottenhamha partecipato attivamente a 17 gol in 17 presenze in Champions League (14 reti e tre assist);ha preso parte attiva a sette gol nelle ultime tre gare di Champions League del Manchester City (quattro reti e tre assist), segnando quattro gol con quattro tiri nello specchio.