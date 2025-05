, qualificandosi così per la prossima edizione della Champions.Mercoledì sera al San Mames di Bilbao in Spagna sono scesi in campo (schierati nelle formazioni titolari o entrati dalla panchina) ben: tutti tranne Dragusin e Kulusevski, assenti entrambi per infortunio.

Nella gallery tutti i dettagli e chi può essere il prossimo colpo di mercato dalla Serie A alla Premier League.