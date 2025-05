Tottenham-Manchester United: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Nella serata di mercoledì 21 maggio, allo Stadio San Mamés di Bilbao, andrà in scena nella finale della UEFA Europa League il derby inglese tra ile il. Le due formazioni, grandi deluse della Premier League 2024/25, proveranno a risollevare le sorti delle rispettive stagioni: per gli Spurs si tratterebbe del terzo successo nella competizione - dopo quelli del 1972 e del 1984 - mentre per i Red Devils sarebbe il secondo - dopo quello del 2017 con José Mourinho in panchina.

: Tottenham-Manchester United: mercoledì 21 maggio: 21.00: Sky Sport Uno, Sky Sport (251), TV8: SkyGo, NowTV: Vicario; Porro, Romero, van de Ven, Udogie; Bentancur, Bissouma; Johnson, Odobert, Son; Solanke.Postecoglou: Onana; Mazraoui, Maguire, Shaw; Dorgu, Casemiro, Ugarte, Diallo; Fernandes, Garnacho; Hojlund.Amorim

- La partita tra Tottenham e Manchester United sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport.- La partita tra Tottenham e Manchester United potrà essere vista in streaming su tutti i dispositivi e le console abilitate, tramite le app di SkyGo e NowTV.