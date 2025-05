Tottenham-Manchester United, le pagelle di CM: le mani di Vicario sulla coppa. Maguire e Hojlund, che disastro

Simone Gervasio

si addormenta sulla prima uscita e mostra qualche incertezza di troppo. Nessuna più grave di quando urta Solanke su una palla facile da bloccare e la regala ad Hojlund. Si riscatta nel finale su un diagonale di Garnacho e sull'ultimo colpo di testa nel recupero. Incerto ma provvidenzialebene in attacco, dove piazza qualche cross di buona qualità. In difesa si arrangia e, di riffa e di raffa, non fa danniqualche problemino fisico iniziale non lo mette fuori partita. Lotta come un leone, da vero capitano. Si allaccia a più riprese con Maguire e con la personalità che non gli manca di certo mette delle pezze a una condizione precaria

mette la museruola ad Hojlund, chiude sui tanti cross dal fondo. Poi si rende protagonista di uno dei salvataggi più belli e importanti della stagione. Vicario sbaglia l'uscita e lascia la porta vuota. L'olandese si sostituisce all'italiano e in acrobazia evita l'1-1. Fondamentale.regge in difesa sul miglior giocatore avversario (Diallo) e non si tira mai indietro se c'è da andare ad attaccare. Intorno all'ora di gioco spacca in due la difesa United e arma Solanke che però si perde sul più bello (: da un suo inserimento nasce il goal decisivo, gestisce ritmo e manovra dei suoi. Uno dei giocatori più esperti di una squadra molto giovane e lo dimostra

è ovunque. Mastino del centrocampo, corre più di tutti e meglio di tutticon un cross perfetto taglia in due la difesa e porta i suoi avanti. Il culmine di una prestazione a tutto campo con qualità e quantità (: acceso fin dall'inizio, dribbla e punta. Porta qualità e decide un match storico. Il suo nome resterà nella storia del club (78': entra per battagliare sulle palle inattive e lo fa a meraviglia): spreca un contropiede che poteva chiudere la contesa, non calcia mai in porta ma fa da riferimento per tutti. Male quando prova ad aiutare in difesa

: centravanti di manovra, utile più che pericoloso. Si danna l'anima, rincorre gli avversari e apre gli spazi. In area si vede poco ma poco importa se si sacrifica così per la squadra (65': ha poca benzina ma la mette tutta per un obiettivo così grande. Lui più di tutti gli altri se la merita)All.l'uomo che riporta un trofeo in casa Tottenham dal 2008. Lo aveva previsto e, nonostante critiche e infortuni, entra nella leggenda del club londinese. E lo fa con una gara condotta in modo anomale, lontano dal suo stile, difendendosi a oltranza e lottando su ogni pallone. Per una coppa questo e altro...

respinge bene su Johnson, non esce in qualche occasione che lo richiedeva e lascia una sensazione di insicurezzachiama un'uscita di Onana che non arriva e rischia di regalare un goal, acerbo, paga lo scotto di un palcoscenico così importantesi addormenta nei primi minuti e deve chiudere col corpo. Non è perfetto neanche sulla rete quando lascia sguarnito il centro dell'area e incassa goal. Nel finale si fa trascinare da Romero sul suo territorio e ne esce sconfittorischia subito la frittata con Maguire, la commette sul finire del primo tempo. Sul cross di Sarr è in ritardo, fuori posizione e non tiene a bada il taglio di Johnson. Morale della favola: tocca con il braccio e di fatti la butta alle spalle di Onana. Nel finale prova a riscattarsi con un bel colpo di testa ma trova super Vicario

intraprendente quando attacca, diligente quando è impegnato nelle chiusure difensive. Tra i pochi a salvarsi dei suoisfodera una prestazione d'altri tempi. Lotta come un leone e ci prova in tutti i modi, sia con la tecnica che con la forza. Nel finale quasi pareggia in rovesciatalimitato in una posizione troppa arretrata e che lo tiene troppo lontano dall'area avversaria, quando prova l'inserimento spreca, di testa, una delle migliori chance per i Red Devils. Doveva guidare la squadra, la lascia da solameglio in difesa che in attacco. Migliorerà ma dimostra di poter valere questo livello

impalpabile nel primo tempo, prova a mettersi in moto a inizio secondo tempo ma fa troppo poco per il talento di cui dispone. Infortuni e prestazioni deludenti: altra stagione buttata per lui (71'ci mette pochissimo per rendersi pericoloso. Su un suo diagonale dalla sinistra, Vicario si trova costretto al miglior intervento della serata)parte bene, sembra acceso, guizzante ma è solo un'impressione momentanea. Per il resto della gara si mostra ancora scollegato dal resto della squadra, avulso dal gioco e spuntato. E l'Atalanta sorride (71': ci mette l'impegno, le rincorse all'indietro ma non è il suo e avrebbe dovuto incidere davanti, non dietro)

il migliore dei suoi. Va vicino al goal con un bel sinistro, punta tutti, prova la giocata. E in questo United è già tantocompleta una stagione da incubo con una ciliegiona amara da digerire. Un disastro su tutta la linea: niente Champions League, niente coppe, niente Europa League. Rischia già la panchina