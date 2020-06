Derby di fuoco a Liverpool. In casa dell'Everton i Reds hanno il favore dei quotisti sulla lavagna scommesse, in una sfida che potrebbe decidere la Premier League. Salah e compagni, riporta una nota del bookmaker, potrebbero festeggiare il titolo già al termine di questo turno, anche se Klopp deve sperare in un passo falso di Guardiola e soprattutto “chiedere permesso” ad Ancelotti nel sentito derby contro i Toffees (domenica ore 20:00). Considerando che l'Everton è ancora in corsa per una, seppur complicata, qualificazione in Champions, il «2» a favore del Liverpool è comunque ben pagato a 1,59. Battendo l'Arsenal 3-0 Guardiola e i suoi hanno comunque mostrato di voler rinviare il più possibile la festa Reds e sono favoriti anche in vista del match del lunedì sera. Il City sfida il Burnley, una delle squadre migliori prima del lockdown (12 punti in 6 gare), ma per Sterling e compagni l'«1» è altamente probabile a 1,13, come l'«Over 2,5» a 1,30. Il clamoroso e successo del Burnley vale 19 volte la posta. Stasera invece il grande appuntamento per gli scommettitori è Tottenham - Manchester United. Sfida al passato per Mourinho, che ritrova anche Kane e Son in formazione. Con il City che rischia di dover saltare la prossima Champions per questioni di fairplay finanziario le due squadre si sfidano in particolare per il quinto posto. Sarà quindi battaglia vera, la 94ª tra le due squadre a Londra, tra le due squadre. Le quote danno il segno «1» a 2,95, la «X» a 3,40 e il «2» a 2,42.