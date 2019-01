Una partita di grande fascino, che può regalare risvolti di classifica importanti. Inel big match della 22esima giornata di Premier League. Gli Spurs, terzi, hanno un ritardo di 9 punti sul Liverpool, devono battere i Red Devils, già sconfitti all'andata per 3-0, per non perdere le chance di lottare per il titolo. Dall'altra parte c'è lo United di Solskjaer che da quando ha sostituto Mourinho ha vinto cinque partite su cinque tra campionato e FA Cup, mCon un successo Rashford e compagni raggiungerebbero l'Arsenal al quinto posto.