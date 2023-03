Quindici anni dopo, eccoli di nuovo faccia a faccia. Antonio Conte e Stefano Pioli si ritrovano stasera per un posto tra le prime otto d'Europa, tre lustri dopo il primo e scolorito confronto. Era l'8 marzo 2008, quando al Carlo Zecchini di Grosseto i due tecnici si affrontarono la prima volta in un Grosseto-Bari di Serie B, terminato 2-2. Allora, il tecnico rossonero guidava i toscani, mentre l'allenatore degli Spurs sedeva sulla panchina dei pugliesi. Le reti? Lazzari e Danilevicius per i padroni di casa, Cavalli (doppietta) per gli ospiti. Dopo un lungo percorso, la musica è cambiata: è quella degli ottavi di Champions.