Di seguito, i principali episodi da moviola della partita tra Tottenham e Milan, ottavi di ritorno di Champions League:



La designazione arbitrale



Arbitro: Clément Turpin FRA

Assistenti: Nicolas Danos FRA e Benjamin Pages FRA

IV uomo: Jérémie Pignard FRA

VAR: Alejandro Hernández ESP

AVAR: Willy Delajod FRA



GLI EPISODI



22': ammonizione anche per Antonio Conte in panchina. Eccesso di proteste!



21': ammonito Lenglet per una gomitata su Giroud



16': ammonizione per Romero per un brutto fallo su Leao.



13': Lenglet ferma la ripartenza di Leao con un placcaggio. Il Milan protesta per il mancato giallo.



3': Skipp trattiene Leao. L'arbitro ferma il gioco ma non ammonisce