Mancano poco meno di 10 ore al fischio d'inizio della sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League e che vedrà il Milan affrontare il Tottenham. Il vantaggio per 1-0 rimediato nell'andata a San Siro può spostare anche le scelte di Stefano Pioli che, in questa mattinata, sta riflettendo su un grande dubbio di formazione che riguarda soprattutto il centrocampo e la presenza fra i titolari oppure no, di Ismael Bennacer. Ecco le ultime dal nostro inviato a Londra, Daniele Longo.