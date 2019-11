La prima bocciatura pesante da parte di José Mourinho come nuovo tecnico del Tottenham è Christian Eriksen. Il portoghese ha scelto di lasciare in panchina il centrocampista danese per la sua prima sfida alla guida degli Spurs contro il West Ham. La situazione dell'asso classe '92 è piuttosto chiara: non rinnoverà con il Tottenham, resta ora da capire se lascerà Londra a gennaio o a fine contratto. Su di lui c'è forte l'interesse del Real Madrid e del Psg.