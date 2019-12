Il contratto di Christian Eriksen con il Tottenham scade a fine stagione, il tecnico degli Spurs José Mourinho analizza la situazione: "So che il suo contratto termina a fine campionato. Le conversazione che ho avuto con lui sono private e non le condividerò. È stato onesto con me e io con lui. Il nostro rapporto è molto buono, è così dal primo giorno. Non tradirò questa fiducia. Condivido solo con il club queste conversazione. Christian ha il diritto di dire tutto quello che desidera", riporta Goal.