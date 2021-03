Josè Mourinho, allenatore del Tottenham, parla del successo del Porto nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida alla Dinamo Zagabria: "Non ho nulla da dire sulle riforme proposte da Andrea Agnelli. L'unica cosa che posso dire che sono sempre legato alle squadre del mio passato dal punto di vista emotivo e il Porto è stata una esperienza molto importante del mio passato. Sono sempre felice quando il mio passato è felice: grande nottata per il Porto, sono molto felice per loro".