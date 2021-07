Non solo Vlahovic. Il Tottenham vuole anche Lorenzo Pellegrini. A riportarlo è TheAthletic che parla di un interessamento da parte degli Spurs per il classe '96 giallorosso. Pellegrini, che ha una clausola di 30 milioni di euro, è in attesa di rinnovare il proprio contratto con la Roma che vorrebbe togliere del tutto la clausola. In questi giorni di mercato però il gm Tiago Pinto sta dando priorità alle operazioni in uscita, con Giampiero Pocetta, agente del calciatore, che rimane in attesa di una chiamata da Trigoria.