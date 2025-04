Tottenham-Nottingham Forest: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Questa sera, infatti, la sfida trasi disputerà regolarmente alle ore 21. La formazione allenata da Nuno Espírito Santo se la vede con gli Spurs, nella gara che chiuderà la 33esima giornata del campionato inglese. I Tricky Trees con una vittoria supererebbero Chelsea, Manchester City e Newcastle, riprendendosi momentaneamente il terzo posto in classifica.

: Tottenham-Nottingham Forest21 aprile 2025: 21.00: Sky Sport 1: Sky Go, NOWVicario; Porro, Danso, Davies, Spence; Bentancur, Sarr, Kulusevski; Odobert, Richarlison, Tel..: Postecoglou: Sels; Williams, Milenkovic, Murillo, Moreno; Anderson, Dominguez; Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood..: Nuno Espírito Santo- La sfida tra Tottenham e Nottingham Forest sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno.

- Tottenham-Nottingham Forest sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go e su NOW tramite l'app disponibile su dispositivi mobili come smartphone e tablet.