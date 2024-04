Tottenham-Nottingham Forest, morto un tifoso vicino lo stadio: il comunicato del club e la richiesta della polizia

si svolgerà regolarmente. Gli Spurs hanno annunciato attraverso una nota ufficiale che il match di Premier League in programma oggi andrà in scena nonostante quanto accaduto nelle ultime ore proprio nei pressi del Tottenham Stadium:. Il club londinese ha fatto sapere che collaborerà con le forze di polizia per ricostruire l’accaduto.Il Tottenham ha pubblicato un comunicato ufficiale: ”A seguito di un incidente in cui una persona ha perso la vita, stiamo facendo tutto il possibile per accogliere le indagini di polizia in corso, che sono della massima importanza. Allo stato attuale, la partita di Premier League di questo pomeriggio contro il Nottingham Forest si svolgerà come previsto, tuttavia l'estremità nord di Worcester Avenue e l'intera Northumberland Park Road rimarranno chiuse. Aggiorneremo i sostenitori come e quando possibile, e chiederemo loro di essere pazienti e di concedere tempi di viaggio extra”.

Update



Following an incident in which an individual has lost their life, we are doing everything to accommodate the ongoing Police investigation, which is of the utmost importance.



This afternoon's Premier League fixture against Nottingham Forest will go-ahead as scheduled,… — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 7, 2024

La Polizia londinese ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso l’ispettore capo di Haringey, il sobborgo di Londra in cui è presente il Tottenham Stadium, Stephen Johnston-Keay: "I nostri pensieri sono con l’uomo che ha tragicamente perso la vita. Posso assicurare alla gente del posto che gli investigatori specializzati stanno indagando e non lasceranno nulla di intentato nel lavorare per stabilire cosa gli è successo e per identificare e arrestare i responsabili. Vorrei ringraziare la gente del posto per la loro pazienza e comprensione mentre siamo al lavoro. Se avete informazioni che potrebbero aiutarci, non importa quanto insignificanti possano sembrare, per favore contattateci. Vedrete gli ufficiali di pattuglia che saranno pronti ad ascoltarvi”.

La sfida tra Tottenham e Nottingham Forest andrà in scena al Tottenham Stadium alle ore 19 e sarà valida per il 32° turno di Premier League. In palio punti preziosi per le due squadre, a caccia di obiettivi diversi: gli Spurs vogliono tornare a vincere per inseguire un posto in Champions League, mentre il Nottingham vuole la vittoria per allontanarsi dalla zona retrocessione e staccare il Luton, terzultimo a pari merito.