Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Tottenham avrebbe messo nel mirino Takehiro Tomiyasu. Con Aurier pronto a lasciare Londra gli spurs stanno cercando un sostituto, e il giapponese in forza al Bologna potrebbe essere una buona alternativa a Lamptey, sia in termini di prezzo che di duttilità. In Italia infatti il terzino ha dimostrato di saper interpretare con qualità anche il ruolo di centrale e la trattativa potrebbe chiudersi per circa 15 milioni di sterline, contro i 35 richiesti dal Brighton per il giovane laterale inglese.