L'interesse del Tottenham per L'attaccante della Fiorentina Arthur Cabral è qualcosa di più di uno spiffero. Nonostante alla società viola non sia arrivata alcuna offerta sul tavolo, il nome circola e tra gli intermediari c'è fermento. Come scrive La Nazione, il brasiliano è sulla lista degli Spurs tra gli eventuali sostituti di Harry Kane, e qualora arrivasse una proposta ufficiale il club viola si siederà al tavolo ad ascoltare.