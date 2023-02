Rodrigo Bentancur, come riportato da Sky Sports UK, si è sottoposto quest'oggi all'operazione prevista dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio - infortunatosi lo scorso 11 febbraio durante il match perso per 4-1 in casa del Leicester -. Il centrocampista degli Spurs può rientrare, al più presto, verso novembre, nel caso in cui il ciclo di riabilitazione rispettasse la tabella di marcia prevista.