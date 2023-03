La partenza di Antonio Conte sembra imminente e Vincent Kompany è un nome che piace molto alla dirigenza sportiva del Tottenham. Il belga sta ottenendo grandi risultati con il Burnley in Championship, dove sono primi in classifica con 83 punti e sono vicini alla promozione in Premier League. Altri nomi nella lista di allenatori per il prossimo anno troviamo: Mauricio Pochettino, Luis Enrique e Marcelo Bielsa.