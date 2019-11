Dall'Inghilterra sono sicuri: è solo questione di tempo per sancire l'addio tra il Tottenham e Mauricio Pochettino. Dopo 5 anni sulla panchina degli Spurs, l'argentino è pronto a salutare Londra. Il Daily Mail sostiene che ci sia già stato un incontro tra l'allenatore e la dirigenza per trovare una soluzione comune per un addio con una stretta di mano e senza musi lunghi. Nel frattempo il Tottenham pensa al sostituto e i nomi sono diversi: oltre a quello di José Mourinho, infatti, la stampa inglese insiste su ​Eddie Howe, Julian Nagelsmann o Carlo Ancelotti. Tutti e tre sono però già sotto contratto rispettivamente con ​Bournemouth, RB Lipsia e Napoli.