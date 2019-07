Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa della situazione legata a Gareth Bale, attaccante del Real Madrid, possibile obiettivo degli Spurs: “Ho letto qualcosa sui giornali, ma non so se il club sta trattando giocatore o se lo stanno trattando altri club. Questo non è mio lavoro, è il presidente che deve cercare di creare la miglior rosa possibile".